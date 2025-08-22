أسعار النفط تتجه لإنهاء موجة الخسائر

وسجلت عقود استقراراً عند 67.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:08 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت عقود خام غرب الوسيط الأميركي (WTI) بمقدار 9 سنتات، أو ما يعادل 0.1%، لتصل إلى 63.61 دولار.وكان العقدان قد سجلا مكاسب بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، إذ ارتفع حتى الآن هذا الأسبوع بنسبة 2.8%، في حين صعد خام غرب تكساس 1.4%.ويحاول ترتيب قمة بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني في إطار مساعيه للتوصل إلى اتفاق سلام.لكن ترتيب مثل هذا اللقاء يبدو صعباً، حيث يواجه النقاش حول الضمانات الأمنية عقبات، بحسب محللي «ING» في مذكرة للعملاء يوم الجمعة. وأضافوا أن احتمالية تراجع فرص وقف إطلاق النار تعني ارتفاع احتمالية فرض عقوبات أميركية أشد على .كما وجدت أسعار النفط دعماً في الانخفاض الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية خلال الأسبوع الماضي، ما يشير إلى قوة في الطلب.وينتظر المستثمرون أيضاً إشارات من مؤتمر " " الاقتصادي في وايومنغ حول خفض محتمل لأسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، وقد انطلق الاجتماع السنوي لكبار محافظي البنوك المركزية يوم الخميس، ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس كلمة يوم الجمعة.ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يحفز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على النفط، ما قد يدعم الأسعار.