شركة أمريكية تستأنف اعمالها في كردستان بعد شهر من "هجمات المسيرات"

وقال متحدث باسم شركة هانت أويل الأمريكية إن الشركة استأنفت عملياتها في بشمال ، وذلك بعد شهر تقريبا من هجوم بالطائرات المسيرة على حقل نفطي تديره الشركة في مدينة الكردية.وأضاف المتحدث أن الشركة تتوقع عودة الإنتاج إلى طبيعته بنهاية هذا الشهر، بحسب رويترز.وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلانات مماثلة صدرت في الآونة الأخيرة عن شركات نفطية أخرى، منها شركة دي إن أو التي أعلنت استئناف إنتاج النفط في حقول نفط التي تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة الشهر الماضي.وكان اخر اعلان عن ما وصله الإنتاج في كردستان قد بلغ 120 الف برميل يوما من اصل حوالي 300 الف برميل يوميا كان ينتجها الإقليم قبل هجوم الطائرات المسيرة، وبعودة شركة دي ان او من المفترض ان الإنتاج ارتفع الى اكثر من 190 الف برميل يوميًا.