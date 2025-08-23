الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
2025-08-23 | 03:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7,766 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم السبت 23 اب / 2025.
سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار.
سعر الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.
وكان
مجلس الوزراء
، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
>>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-07-27
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:37 | 2025-07-13
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
04:07 | 2025-06-25
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:35 | 2025-05-29
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
محليات
32.16%
03:24 | 2025-08-22
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
03:24 | 2025-08-22
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل
رياضة
25.24%
07:22 | 2025-08-21
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل
07:22 | 2025-08-21
هيئة الإعلام تصدر اعماماً بمنع ظهور زينب جواد وخالد أبو عراق
محليات
22.85%
12:06 | 2025-08-21
هيئة الإعلام تصدر اعماماً بمنع ظهور زينب جواد وخالد أبو عراق
12:06 | 2025-08-21
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
19.75%
03:45 | 2025-08-23
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:45 | 2025-08-23
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
مرصد اقتصادي: شروط العراق الجديدة للمصارف الأهلية تجعلها تحت الاحتكار الأجنبي
04:22 | 2025-08-23
شركة أمريكية تستأنف اعمالها في كردستان بعد شهر من "هجمات المسيرات"
03:09 | 2025-08-23
ارتفاع مكاسب النفط مع تصاعد التوترات في أوكرانيا
02:43 | 2025-08-23
أسعار النفط تتجه لإنهاء موجة الخسائر
10:08 | 2025-08-22
عالميا.. استقرار أسعار النفط مع ترقب المفاوضات مع روسيا
05:59 | 2025-08-22
تعهد أمريكي بتقديم أحدث التقنيات لتطوير حقول الطاقة العراقية
09:48 | 2025-08-21
