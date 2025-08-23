بالفيديو.. انفجار ضخم في منشأة نفطية بولاية لويزيانا

وذكرت وسائل إعلامية في خبر تابعته ، ان "منشأة Smitty's Supply لتخزين النفط والزيوت والواقعة قرب من مدينة روسيلاند، شهدت سلسلة من الانفجارات، تسببت في تصاعد سحابة نارية ضخمة على شكل فطر".وأضافت ان "المنشأة تمتلك سعة تخزين تصل إلى 33 مليون لتر"، لافتة ان "السلطات امرت بإخلاء منطقة لمسافة ميل واحد مع بدء فرق باختبار جودة الهواء".وذكرت ان "فرق الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحريق الهائل ومنع وقوع انفجارات إضافية".