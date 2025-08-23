السوداني: العراق يولي أهمية قصوى لتطوير قطاع الطاقة

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ ، أن " ، أكد أهمية الدولي للطاقة، الذي سيُعقد في العاصمة يومي 6 و7 أيلول المقبل، بمشاركة كبرى شركات ، إلى جانب وزراء طاقة وخبراء ومختصين من دول عدة".وأوضح أن " يولي أهمية قصوى لتطوير قطاع الطاقة، بما يعزز دوره في استقرار أسواق النفط العالمية، ويواكب التحولات نحو الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات، بما يخدم التنمية المستدامة".