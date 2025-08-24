البنك المركزي يؤكد استمرار منح قروض مبادرة الطاقة المتجددة عبر المصارف

وقال البنك في بيان ورد لـ ، "يود إعلام المواطنين الكرام باستمرار مبادرته الخاصة بالطاقة المتجددة وأن ما حدث من إيقاف مؤقت لخدمة هذه المبادرة عبر (منصة أور) هو أمر يعود لأسباب فنية يتم العمل على معالجتها وتحديثها مع ".وأضاف أن "البنك المركزي يؤكد أن التخصيصات المالية متوفرة لمبادرة ويمكن للمواطنين الراغبين بالحصول على تمويلات لغرض اقتناء منظومات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، التقديم بشكل مباشر عن طريق مراجعة المصارف أو الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء".