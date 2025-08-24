الدولار يسلك منحى تصاعدياً في الاسوق العراقية

ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الأحد، في أسواق وأربيل، مع إغلاق البورصة.





سعر البيع: 143000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 141000 دينار مقابل 100 دولار





سعر البيع: 141800 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 141700 دينار مقابل 100 دولار

سعر البيع: 143000 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 141000 دينار مقابل 100 دولارسعر البيع: 141800 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 141700 دينار مقابل 100 دولار