تعاملات الاثنين.. ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في العراق

ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاثنين 25 اب / اغسطس 2025.



سعر البيع 143250 دينار مقابل 100 دولار. سعر الشراء 141250 دينار مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

