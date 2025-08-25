مرصد اقتصادي: إشارات المرور الذكية ستسهم بزيادة إنتاجية الفرد العراقي

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إن "أزمة الازدحامات المرورية في العاصمة والمحافظات لم تعد مشكلة خدمية فحسب، بل أصبحت قضية اقتصادية"، عازيا ذلك الى "تأثيرها بشكل مباشر على الإنتاجية الفرد واستهلاك الوقود وزمن وصول الاشخاص إلى أعمالهم".وأوضح المرصد، أن "من أسباب الازدحامات العديدة، تتمثل في غياب الرقابة الهندسية الدقيقة على توقيت الإشارات المرورية"، مبيناً ان "من حلول المهمة لحل هذه الازمة هي اعتماد إشارات مرور ذكية لقراءة حجم المركبات لحظياً وتوزيع الحركة".وتابع أن ""توظيف أنظمة إرشادية إلكترونية توجه السائقين إلى الطرق الأقل ازدحاماً"، مؤكدا ان "اتباع هذه الانظمة الحديثة والالتزام بها من قبل السائقين، سيحل ازمة الازدحامات ويجعل بغداد بلا توقف لقلة زحمة السيارات".واشار إلى أن "الدول التي نجحت باستخدام هذه الاشارات هي وكوريا الجنوبية وفنلندا ايضا"، مضيفاً ان "هذه الاشارات تساهم بشكل كبير في تقليل الحوادث وحدوث اضرار للسيارات نتيجة التصادم".