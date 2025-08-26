كلفته 150 مليار دينار شهريًا.. هل تعديل قانون التربويين "وُلِدَ ميتًا؟"

وفي خطوة اعتبرها كثيرون انها محاولة استرضاء جزء مهم من الناخبين، جاء تصويت على تعديل قانون بعد ان قرئ أولى في نيسان، وقراءة ثانية في تموز، وثم التصويت عليه يوم امس، وتتضمن احتساب الخدمة التي قدمها المحاضر المجاني في المدارس خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد، ومنح كافة منتسبي وزارة التربية 150 الف دينار إضافية، ليصبح مجموع المخصصات 300 الف دينار مقطوعة، بعد ان كانوا يمنحون 150 الف دينار فقط.لكن عند الرجوع الى بخصوص التربويين، يتضح ان هذا القانون يناقض التوجه الحكومي لحل هذه المشكلة، حيث لم يقر زيادة المخصصات المقطوعة، رغم مطالبة التربويين بها ووضعها على رأس مطالبهم، وعلى ما يبدو ان ذلك بسبب ما سيفرضه من التزام على الحكومة.ويبلغ عدد موظفي التربية اكثر من مليون موظف، وباضافة 150 الف دينار إضافية لكل موظف، فهذا يعني اكثر من 150 مليار دينار شهريًا، او ما يعادل اكثر من 1.8 تريليون دينار سنويًا.لذلك، يعتبر هذا التشريع الذي جاء من داخل مجلس النواب، يحتوي على جنبة مالية، وليست بموافقة الحكومة، لذلك فإن الحكومة قادرة على الطعن بالقانون لدى وابطاله بسهولة، وفقا للرأي القانوني.لكن، من المستبعد ان تقوم الحكومة بالطعن في القانون علنًا لأنه سيعد دعاية سلبية على المشروع الانتخابي للسوداني، ويتسبب باثارة النقمة في نفوس التربويين وعوائلهم ، لكن من المتوقع ان لا يتم نشر القانون في لحين انتهاء الانتخابات ومن ثم الطعن بالقانون ربما وعدم تفعيله لانه لا يحق لمجلس النواب تشريع قانون يحتوي جنبة مالية، او زيادة نفقات على الحكومة دون موافقتها.