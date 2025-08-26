انخفاض انتاج العسل في كربلاء بنسبة 50%

وقال رئيس الجمعية علي المرشدي إن "إنتاج العسل في المحافظة انخفض بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً بالعام الماضي، نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي واجهت النحالين هذا الموسم" .وأوضح المرشدي "مر علينا موسم صعب هذا العام على جميع نحالي وفي بشكل خاص، حيث شهدنا قلة في الإنتاج وارتفاعاً في نسب هلاك الخلايا التي تراوحت بين (30 – 40%) الأمر الذي انعكس سلباً على معدلات إنتاج العسل" .وبين أن أهم "أسباب التراجع تعود إلى التغيرات المناخية وقلة المياه، ما اضطر النحالين إلى توفير المياه للمناحل عبر صهاريج خاصة"، مشيراً إلى أن "هذه الظروف أدت إلى تراجع الإنتاجية وعزوف عدد من المربين والهواة عن الاستمرار في هذه المهنة الحيوية" .وتابع المرشدي أن "للنحل أهمية كبيرة في تعزيز التلقيح الخلطي ووجود المنتجات الزراعية"، مؤكداً أن "تراجع أعداد النحل سيؤدي على المدى البعيد إلى انتكاسة في القطاع الزراعي" .وطالب المرشدي والجهات المعنية بـ"وضع خطة مشتركة تمتد لخمس سنوات على الأقل، تتضمن إيجاد بدائل وحلول لمشكلات المياه والمناخ، وتحديد أصناف الأشجار الرحيقية المناسبة للزراعة، إلى جانب العمل على إكثار أنواع من النحل قادرة على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة".