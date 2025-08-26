مركز اقتصادي يدعو الجهات المختصة إلى مراقبة الجامعات الأهلية للعمل بالدفع الإلكتروني

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان ورد لـ ، إن "التعامل من خلال الدفع الإلكتروني في الجامعات الأهلية آلية تطبيقية شبه معدومة برغم من التعليمات الصادرة من والبنك المركزي العراقي ووزارة والبحث العلمي الجهة المشرفة بشكل مباشر على الجامعات الأهلية".وأشار الحلو الى أن "أغلب الجامعات الأهلية لا تتعامل في الدفع الإلكتروني من خلال استيفاء الأجور الدراسية والتي تتوزع على شكل دفعات في المراحل الدراسية، وقد شخص من خلال بعض شهادات الطلاب أن الجامعات الأهلية تفرض عليهم تسليم الدفع من القسط السنوي من خلال الدفع اليدوي حصراً، وذلك من أجل التهرب من التي تفرضها الدولة على الجامعات بحسب الطلاب".وذكر انه "أُشر من خلال معلومات بعض الطلاب عن وجود استيفاء مبالغ تقدر بأكثر من 50 ألف دينار مع كل دفعة جزئية من قسط الجامعة، توزع على أربع دفعات، بحيث لو تم احتساب المبالغ المستوفاة مع كل دفعة من القسط ولمدة ثلاث دفعات أو أربع، تقدر بأكثر من 250 ألف دينار سنوياً زيادة على المبلغ المحدد للأجور الدراسية للجامعة"، داعيا "جميع الجهات ذات العلاقة الى "متابعة وإجبار الجامعات الاهلية بالتعامل والاستيفاء الإلكتروني حصراً من أجل زيادة التعامل، وبنفس الوقت للحد من أي تلاعب أو ارتجال يصدر من بعض الجامعات والتي تكهل على الطلاب وعوائلهم الكريمة".