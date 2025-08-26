الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538483-638918118058490283.jpg
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني
اقتصاد
2025-08-26 | 09:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
180 شوهد
كشف تقرير لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، إبقاء تصنيف
العراق
عند درجة B-/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في إشارة إيجابية تعكس متانة
الاقتصاد الوطني
واستمرار ثقة المؤسسات الدولية بالمسار المالي والإصلاحات الحكومية.
وأشار التقرير الصادر في آب 2025، إلى أن الاستقرار الاقتصادي للعراق مدعوم بتحسن الإيرادات النفطية بنسبة سنوية 1.9% تقريبا خلال 2025-2028. مع تواصل الإجراءات الحكومية لإدارة الدين العام وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، مما يسهم في الحفاظ على التوازن المالي ودعم الثقة بالاقتصاد الوطني، وفق بيان لوزارة المالية ورد لـ
السومرية نيوز
.
كما لفتت الوكالة إلى أن
العراق
يواصل تحقيق التزامات مالية منتظمة، مع تحسن نسبي في مؤشرات العجز، إضافةً إلى استقرار سعر الصرف وارتفاع مستويات الاحتياطيات لدى البنك المركزي، وهو ما يعزز من متانة الموقف الخارجي للبلاد.
وفي هذا السياق، وجّه
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
بتشكيل فريق وطني لتحسين التصنيف الائتماني للعراق، برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية وزارات ومؤسسات اقتصادية. سيعمل الفريق على إعداد استراتيجية متكاملة والتنسيق مع وكالات التصنيف العالمية، بهدف تعزيز الثقة بالاقتصاد وجذب الاستثمارات وتقليل الاعتماد على النفط.
يشار الى أن هذا التصنيف يعكس ثقة المؤسسات الدولية بالسياسات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة، ويشكل خطوة داعمة لجهود جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي، الى جانب استمرار العمل على تطوير إدارة المالية العامة، وتنويع الإيرادات، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد بما يخدم الاستقرار الاقتصادي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
