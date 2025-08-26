مع نظرة مستقبلية مستقرة.. العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني

وأشار التقرير الصادر في آب 2025، إلى أن الاستقرار الاقتصادي للعراق مدعوم بتحسن الإيرادات النفطية بنسبة سنوية 1.9% تقريبا خلال 2025-2028. مع تواصل الإجراءات الحكومية لإدارة الدين العام وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، مما يسهم في الحفاظ على التوازن المالي ودعم الثقة بالاقتصاد الوطني، وفق بيان لوزارة المالية ورد لـ .كما لفتت الوكالة إلى أن يواصل تحقيق التزامات مالية منتظمة، مع تحسن نسبي في مؤشرات العجز، إضافةً إلى استقرار سعر الصرف وارتفاع مستويات الاحتياطيات لدى البنك المركزي، وهو ما يعزز من متانة الموقف الخارجي للبلاد.وفي هذا السياق، وجّه بتشكيل فريق وطني لتحسين التصنيف الائتماني للعراق، برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية وزارات ومؤسسات اقتصادية. سيعمل الفريق على إعداد استراتيجية متكاملة والتنسيق مع وكالات التصنيف العالمية، بهدف تعزيز الثقة بالاقتصاد وجذب الاستثمارات وتقليل الاعتماد على النفط.يشار الى أن هذا التصنيف يعكس ثقة المؤسسات الدولية بالسياسات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة، ويشكل خطوة داعمة لجهود جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي، الى جانب استمرار العمل على تطوير إدارة المالية العامة، وتنويع الإيرادات، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد بما يخدم الاستقرار الاقتصادي.