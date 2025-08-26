أسعار صرف الدولار في بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، في أسواق ، فيما انخفضت في مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 143000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 141000 دينار مقابل 100 دولار





سعر البيع: 141850 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 141750 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر البيع: 143000 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 141000 دينار مقابل 100 دولارسعر البيع: 141850 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 141750 ديناراً مقابل 100 دولار