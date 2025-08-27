Alsumaria Tv
خام البصرة يقلص الفارق مع برنت.. أسعار النفط العالمية تتحرك

اقتصاد

2025-08-27 | 01:55
خام البصرة يقلص الفارق مع برنت.. أسعار النفط العالمية تتحرك
435 شوهد

السومرية نيوز-اقتصاد

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، وسط ترقب لتأثير الرسوم الامريكية الجديدة المفروضة على الهند.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين لتصل إلى 67.24 دولاراً للبرميل بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 63.25 دولاراً.

وكان كلا العقدين قد انخفض بأكثر من 2% أمس الثلاثاء، بعد أن بدآ الأسبوع عند أعلى مستوى لهما في أسبوعين، فيما عادت للارتفاع النسبي والاستقرار اثر فرض واشنطن رسوما جمركية جديدة بنسبة 25% على الصادرات الهندية ليصبح الإجمالي 50% كاعلى رسوم فرضتها واشنطن، وذلك ردا على شراء الهند النفط الروسي.

من جانب اخر، ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، حيث ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 49 سنتا بما يعادل 049%‎‎ ليصل إلى 67.12 دولاراً، وارتفعت أسعار خام المتوسط 49 سنتا بما يعادل 0.39% ‎ليصل 70.57 دولاراً.
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:58 | 2025-08-27
03:58 | 2025-08-27
ارتفاع صادرات النفط العراقية
09:58 | 2025-08-26
أسعار صرف الدولار في بغداد
09:32 | 2025-08-26
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني
09:27 | 2025-08-26
09:27 | 2025-08-26
ما الصورة التي ستظهر على الليرة بدل الأسد؟
08:28 | 2025-08-26
08:28 | 2025-08-26
مصرف التنمية الدولي يعلن عن اطلاق أول فرع ذكي بالعراق
08:11 | 2025-08-26
08:11 | 2025-08-26

