خام البصرة يقلص الفارق مع برنت.. أسعار النفط العالمية تتحرك

وارتفعت سنتين لتصل إلى 67.24 دولاراً للبرميل بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي عند 63.25 دولاراً.وكان كلا العقدين قد انخفض بأكثر من 2% أمس الثلاثاء، بعد أن بدآ الأسبوع عند أعلى مستوى لهما في أسبوعين، فيما عادت للارتفاع النسبي والاستقرار اثر فرض رسوما جمركية جديدة بنسبة 25% على الصادرات ليصبح الإجمالي 50% كاعلى رسوم فرضتها واشنطن، وذلك ردا على شراء الروسي.من جانب اخر، ارتفعت أسعار خام بنوعيه الثقيل والمتوسط، حيث ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 49 سنتا بما يعادل 049%‎‎ ليصل إلى 67.12 دولاراً، وارتفعت أسعار خام المتوسط 49 سنتا بما يعادل 0.39% ‎ليصل 70.57 دولاراً.