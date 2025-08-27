وزارة النفط تعلن تحقيق تقدم كبير في تطوير الأرصفة النفطية والغازية بالمونائ الجنوبية

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز، عزت خلال اجتماع مشترك عقد في مقر شركة الموانئ العراقية في وضم مدير عام الشركة وعدد من المسؤولين في شركتي والبصرة، إن "التعاون المثمر بين وشركة الموانئ العراقية يعكس إرادة وطنية جادة لتعظيم موارد من خلال التعاون والعمل المشترك في الارتقاء بالبنى التحتية وتطوير وتوسيع الأرصفة النفطية والغازية، مؤكداً ان ذلك يأتي في إطار رؤية الحكومة لتعظيم موارد العراق وتوسيع قدراته التصديرية لقطاع النفط والغاز".واشار وكيل الوزارة إلى "جهود الحكومة والوزارة على تطوير قطاع النفط والطاقة بهدف وضع العراق في موقع متقدم على خارطة ، ويمثل ذلك خطوة مهمة نحو التنسيق بين وزارة النفط وشركة الموانئ العراقية وإنه ليس مجرد تعاون فني أو إداري، بل هو مشروع وطني متكامل يفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد العراقي نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم ".وبين ان "الاجتماع بحث اهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الشركات النفطية المعنية وشركة الموانئ العراقية من اجل تحقيق وتنفيذ استراتيجية الحكومة في هذا الاطار وان نجاح هذه التجربة يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، ويضع نموذجًا عمليًا يمكن البناء عليه في مشاريع أخرى مستقبلية".يذكر أن وزارة النفط قد نجحت في تأهيل الرصيف الثاني في ميناء ودخل الخدمة في أيلول 2024 بعد تعميق واجهته البحرية، ما مكّنه من استقبال ناقلات عملاقة لأول مرة مثل “GasChem” بسعة تصل إلى 20 ألف طن من الغاز السائل شبه المبرد. ويعد ذلك أول عملية تحميل بهذا الحجم للمرفأ، كذلك يعد إنجازًا تاريخيًا في قطاع تصدير الغاز في العراق.