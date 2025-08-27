وزارة النفط تعلن تحقيق تقدم كبير في تطوير الأرصفة النفطية والغازية بالمونائ الجنوبية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"اليونيسف" تكشف حصيلة صادمة تخص الأطفال في السودان
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538560-638918944964249865.jpeg
وزارة النفط تعلن تحقيق تقدم كبير في تطوير الأرصفة النفطية والغازية بالمونائ الجنوبية
اقتصاد
2025-08-27 | 08:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
252 شوهد
أعلنت
وزارة النفط
، اليوم الأربعاء، عن تحقيق تقدم كبير في تطوير الأرصفة النفطية والغازية في الموانئ الجنوبية، بما يسهم في زيادة الصادرات النفطية والغازية من خلال التنسيق المشترك مع
وزارة النقل
ممثلة بإدارة شركة الموانئ العراقية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز، عزت
صابر
إسماعيل
خلال اجتماع مشترك عقد في مقر شركة الموانئ العراقية في
البصرة
وضم
فرحان الفرطوسي
مدير عام الشركة وعدد من المسؤولين في شركتي
غاز الجنوب
والبصرة، إن "التعاون المثمر بين
وزارة النفط
وشركة الموانئ العراقية يعكس إرادة وطنية جادة لتعظيم موارد
العراق
من خلال التعاون والعمل المشترك في الارتقاء بالبنى التحتية وتطوير وتوسيع الأرصفة النفطية والغازية، مؤكداً ان ذلك يأتي في إطار رؤية الحكومة لتعظيم موارد العراق وتوسيع قدراته التصديرية لقطاع النفط والغاز".
واشار وكيل الوزارة إلى "جهود الحكومة والوزارة على تطوير قطاع النفط والطاقة بهدف وضع العراق في موقع متقدم على خارطة
الطاقة العالمية
، ويمثل ذلك خطوة مهمة نحو التنسيق بين وزارة النفط وشركة الموانئ العراقية وإنه ليس مجرد تعاون فني أو إداري، بل هو مشروع وطني متكامل يفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد العراقي نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم
الاقتصاد الوطني
".
وبين ان "الاجتماع بحث اهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الشركات النفطية المعنية وشركة الموانئ العراقية من اجل تحقيق وتنفيذ استراتيجية الحكومة في هذا الاطار وان نجاح هذه التجربة يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، ويضع نموذجًا عمليًا يمكن البناء عليه في مشاريع أخرى مستقبلية".
يذكر أن وزارة النفط قد نجحت في تأهيل الرصيف الثاني في ميناء
خور الزبير
ودخل الخدمة في أيلول 2024 بعد تعميق واجهته البحرية، ما مكّنه من استقبال ناقلات عملاقة لأول مرة مثل “GasChem” بسعة تصل إلى 20 ألف طن من الغاز السائل شبه المبرد. ويعد ذلك أول عملية تحميل بهذا الحجم للمرفأ، كذلك يعد إنجازًا تاريخيًا في قطاع تصدير الغاز في العراق.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
ترامب يعلن إحراز تقدم كبير بشأن روسيا: ترقبوا
10:14 | 2025-08-17
ترامب يعلن عن "تقدم كبير" خلال لقاء بوتين مع ويتكوف
13:38 | 2025-08-06
اجتماع حكومي يناقش آليات تطوير صناعة المشتقات النفطية وزيادة انتاجها وتسويقها
10:16 | 2025-08-18
إحالة تقرير لجنة تدقيق عقود التشغيل المشترك للأرصفة النفطية بالموانئ الى النزاهة
03:43 | 2025-08-24
وزارة
النفط
الاقتصاد الوطني
الطاقة العالمية
فرحان الفرطوسي
وزارة النقل
وزارة النفط
غاز الجنوب
خور الزبير
إسماعيل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
أمن
60.77%
04:55 | 2025-08-26
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
04:55 | 2025-08-26
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
17.26%
03:52 | 2025-08-26
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:52 | 2025-08-26
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
محليات
12.73%
02:53 | 2025-08-26
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
02:53 | 2025-08-26
الصيف يبدأ بحزم حقائبة مبكراً.. حرارة منخفضة ومحافظة تغادر الاربعينية
محليات
9.24%
02:21 | 2025-08-26
الصيف يبدأ بحزم حقائبة مبكراً.. حرارة منخفضة ومحافظة تغادر الاربعينية
02:21 | 2025-08-26
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
اخترنا لك
تداولات اليوم.. اسعار الدولار امام الدينار
09:42 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:58 | 2025-08-27
خام البصرة يقلص الفارق مع برنت.. أسعار النفط العالمية تتحرك
01:55 | 2025-08-27
ارتفاع صادرات النفط العراقية
09:58 | 2025-08-26
أسعار صرف الدولار في بغداد
09:32 | 2025-08-26
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني
09:27 | 2025-08-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.