بعد رفعها الى 300 الف دينار.. هل تصرف مخصصات التربويين بأثر رجعي؟

وقال عضو اللجنة ، ان "المخصصات المالية لشريحة التربويين، البالغة 300 ألف دينار، ستصبح نافذة بمجرد نشر نص القانون في جريدة ".وأكد أن "المخصصات ستصرف بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ نشر القانون، في حال إقرار موازنة العام 2026، باعتبارها استحقاقاً مالياً ثابتاً"، بحسب صحيفة الصباح.ووفقا لذلك، من المتوقع ان لا يتم نشر القانون بالجريدة الرسمية الان، الا بعد إقرار الموازنة، وذلك لتتجنب الحكومة دفع الأموال باثر رجعي، كما من المتوقع ان تقدم الحكومة على الطعن بالقانون بعد الانتخابات وذلك لانه يحتوي جنبة مالية وهو ليس من صلاحيات البرلمان.من جانبه، أشار النائب ، الى أن "القانون نص على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التربية والمالية للشروع بصرف التخصيصات، مع إلزام بتنفيذ ما ورد فيه وفق المادة السادسة، كما تضمّن مضاعفة خدمة العمل خارج الموقع الرسمي بما ينعكس إيجاباً على التقاعد، وتضمن كذلك تحويل المدارس المشيَّدة على أراضٍ لا تعود ملكيتها للوزارة إلى تبعية لإنهاء الإدارية وتوحيد القطاع التعليمي، كذلك أقرّ تخصيص مبلغ 300 ألف دينار شهرياً لكل تربوي دعماً لدورهم في العملية التعليمية".