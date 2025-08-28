بسبب حرب غزة.. خسائر ستاربكس ماليزيا ترتفع 3 اضعاف نتيجة "حملة المقاطعة"

وأعلنت الشركة أن صافي خسائرها تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 292 مليون رينجيت ماليزي (69 مليون دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في يونيو، وانخفضت إيراداتها بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 477 مليون رينجيت ماليزي.وعزت الشركة هذه النتائج إلى "التأثير الممتد للأجواء السائدة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، والذي أثر على ديناميكيات السوق وأنماط إنفاق العملاء"، وفقًا لما جاء في التقرير.ونتيجةً لذلك، طُلب من الشركة رصد "المخصص اللازم لانخفاض القيمة" للممتلكات والمصانع والمعدات، بالإضافة إلى أصول حق الانتفاع الناتجة عن تقليص عمليات ستاربكس .وشهدت علامات الوجبات السريعة الأمريكية تكثيفًا في المقاطعة منذ العام الماضي بسبب صلاتها المزعومة بإسرائيل وسط الحرب في ، وصرح الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس، برايان ، خلال زيارته الأولى للشرق الأوسط منذ توليه منصبه العام الماضي، بأن المقاطعة "لم تكن مبنية على أي أساس دقيق أو صحيح، لم ندعم أي جيوش قط".