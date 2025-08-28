الصفحة الرئيسية
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
2025-08-28 | 03:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,234 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الخميس 28 اب / 2025.
سعر البيع 143250 دينار مقابل 100 دولار.
سعر الشراء 141250 دينار مقابل 100 دولار.
وكان
مجلس الوزراء
، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
