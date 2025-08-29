مؤشر تحذيري للتجارة الإيرانية.. الصادرات الى العراق انخفضت 20% لـ3 أسباب

وقال التجارية الإيرانية العراقية المشتركة ، ان صادرات إلى بلغت نحو 3 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (يبدأ من 21 اذار)، بينما بلغت في الفترة نفسها من العام الماضي 3 مليارات و771 مليون دولار. ويُعدّ هذا الانخفاض البالغ 771 مليون دولار مؤشرًا تحذيريًا للتجارة الخارجية الإيرانية.أشار حسيني إلى أن زيادة الرسوم على واردات حديد التسليح إلى العراق، وحظر استيراده من بعض المنافذ الحدودية، هما السببان الرئيسيان لانخفاض الصادرات، وأوضح أن هذه القيود قلصت حجم التبادل التجاري بين البلدين.وأضاف أنه خلال الأربعين، وبسبب الأولوية المُعطاة للحجاج، تواجه الشاحنات المحملة بالبضائع قيودًا صارمة على مرور البضائع عبر الحدود، مما أثر سلبًا على الصادرات، لا سيما في الأشهر الأخيرة.أشار حسيني إلى أن الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا تُعدّ عاملًا آخر مؤثرًا على انخفاض الصادرات، وقد أدت هذه الصراعات إلى تعطيل التجارة وخفض حجم الصادرات في بعض الفترات.وبحسب حسيني، بلغت صادرات إيران إلى العراق حوالي 800 مليون دولار شهريًا في الربع الأول من هذا العام، لكنها ارتفعت إلى أكثر من مليار دولار في الشهر الرابع، ومع ذلك، انخفضت الصادرات مجددًا في أغسطس، مما يشير إلى تقلبات كبيرة في التجارة مع العراق.