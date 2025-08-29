رغم انخفاضه.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب شهرية

وبحلول الساعة 13:25 بتوقيت ، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر المقبل بنسبة 0.26% إلى 3465.20 دولار للأونصة.فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.28% إلى 3407.35 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.وكان الذهب قد ارتفع بنسبة 3.6% في أغسطس الجاري، وبلغ 3423.16 دولار للأونصة أمس الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ 23 يوليو الماضي.وحقق الذهب مكاسب بـ 1.3% منذ بداية الأسبوع، ليقترب من أعلى مستوى سجله في أبريل عند 3500 دولارا للأونصة.