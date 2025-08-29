الاسهم العالمية تدخل دوامة التقلبات قبيل بيانات التضخم الامريكية

ويتوقع المحللون أن تظهر بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في المنتظر صدورها في وقت لاحق اليوم استمرار معدل التضخم خلال الشهر الماضي عند مستوى 2.6% تقريبا.وفيما يلي لأبرز الأسواق الأوروبية:انخفاض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.40% إلى 23943.62 نقطة.تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.42%% إلى 7732.88 نقطة.انخفاض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.26% إلى 9193.01 نقطة.الأسواق الآسيوية:في ، تراجع مؤشر " " بنسبة 0.3% ليصل إلى 42718.47 نقطة بعد أن أظهرت البيانات الصادرة اليوم تراجع الناتج الصناعي في اليابان خلال تموز الماضي بسبب تضرر الصادرات من الرسوم الأمريكية المرتفعة.كما تراجع معدل التضخم التضخم في إلى 2.6% سنويا، في حين تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 2.3% مقابل 2.5% في حزيران الماضي.وفي مؤشر " " ببورصة بنسبة 0.3% ليصل إلى 25077.62 نقطة. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3857.93 نقطة.وتراجع مؤشر "كوسبي" الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 0.3% إلى 3186.01 نقطة. وتراجع مؤشر "ستاندرد أند بورز أيه.إس.إكس 200" للأسهم بنسبة 0.1% إلى 8973.10 نقطة. وتراجع مؤشر "تايكس" التايواني بنسبة 0.1% في حين تراجع مؤشر "بي إس إي سينسكس" بنسبة 0.1%.