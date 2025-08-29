الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538915-638920846866381306.jpg
الذهب يتجه لتسجيل مكاسب شهرية وسط ترقب لبيانات تضخم أميركية
اقتصاد
2025-08-29 | 13:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
154 شوهد
تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب شهرية وذلك قبيل صدور بيانات تضخم في أميركا ستوفر المزيد من الإشارات على مسار خفض أسعار الفائدة، رغم أنها قد تكبدت خسائر في تداولات الجمعة.
تحديث الأسعار
انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى3414.07 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0818 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 23 تموز أمس الخميس عند 3423.16 دولار. وزاد الذهب 3.6 بالمئة منذ بداية الشهر، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.1بالمئة إلى 3471.70 دولار.
وقال هان تان كبير محللي السوق في نيمو.موني "إلى جانب الصعود الطفيف للدولار، يشعر الذهب أيضاً بقوى الجاذبية التي توجد عادة حول الأرقام الكبيرة. يبدو أن الأسواق مترددة في السماح للذهب بالابتعاد كثيراً عن المستوى النفسي 3400 دولار قبل بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي".
وارتفع الدولار لكنه يتجه لتكبد خسارة شهرية 2.2 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قليلاً من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجلته أمس الخميس، ولكنها تتجه لتكبد خسارة شهرية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 38.91 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1343.98 دولار، ونزل البلاديوم 0.3بالمئة إلى 1099.0 دولار.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
