الذهب يتجه لتسجيل مكاسب شهرية وسط ترقب لبيانات تضخم أميركية

اقتصاد

2025-08-29 | 13:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الذهب يتجه لتسجيل مكاسب شهرية وسط ترقب لبيانات تضخم أميركية
154 شوهد

تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب شهرية وذلك قبيل صدور بيانات تضخم في أميركا ستوفر المزيد من الإشارات على مسار خفض أسعار الفائدة، رغم أنها قد تكبدت خسائر في تداولات الجمعة.
تحديث الأسعار

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى3414.07 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0818 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 23 تموز أمس الخميس عند 3423.16 دولار. وزاد الذهب 3.6 بالمئة منذ بداية الشهر، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.1بالمئة إلى 3471.70 دولار.
وقال هان تان كبير محللي السوق في نيمو.موني "إلى جانب الصعود الطفيف للدولار، يشعر الذهب أيضاً بقوى الجاذبية التي توجد عادة حول الأرقام الكبيرة. يبدو أن الأسواق مترددة في السماح للذهب بالابتعاد كثيراً عن المستوى النفسي 3400 دولار قبل بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي".
وارتفع الدولار لكنه يتجه لتكبد خسارة شهرية 2.2 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قليلاً من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجلته أمس الخميس، ولكنها تتجه لتكبد خسارة شهرية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 38.91 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1343.98 دولار، ونزل البلاديوم 0.3بالمئة إلى 1099.0 دولار.
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Play
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-29
Play
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-29
Play
العراق في دقيقة 29-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-29
الهوا الك
Play
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
Play
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
علناً
Play
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Play
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Play
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
Live Talk
Play
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
Play
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
Play
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 28-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-28
Play
آدم وحواء 28-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-28
اخترنا لك
الاسهم العالمية تدخل دوامة التقلبات قبيل بيانات التضخم الامريكية
09:18 | 2025-08-29
رغم انخفاضه.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب شهرية
07:36 | 2025-08-29
اين وصلت التحقيقات بابرز قضية تمس الاقتصاد العراقي وبطلها باسم مزدوج؟
06:58 | 2025-08-29
مؤشر تحذيري للتجارة الإيرانية.. الصادرات الى العراق انخفضت 20% لـ3 أسباب
04:59 | 2025-08-29
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:34 | 2025-08-28
بسبب حرب غزة.. خسائر ستاربكس ماليزيا ترتفع 3 اضعاف نتيجة "حملة المقاطعة"
02:41 | 2025-08-28

