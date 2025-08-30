مرصد اقتصادي يؤشر ارتفاع عدد البطاقات المصرفية بالعراق لأكثر من 10 ملايين بطاقة

ونقل المرصد عن للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني قوله إن "التحول النوعي في قطاع الدفع الإلكتروني يعود إلى سياسات ودعم الحكومة لهذا المسار".وبحسب المجلس، فإن حجم تداول المدفوعات الرقمية تجاوز 15 تريليون دينار عراقي، بينها 1.7 تريليون دينار للكمارك، فيما توزعت بقية التداولات على مختلف القطاعات الأخرى.وأكد المجلس أن "شركات الدفع الإلكتروني تعد مؤسسات مالية غير مصرفية، تقتصر مهمتها على تنفيذ التحويلات دون خزن الأموال أو فتح الحسابات"، مبيناً ان "هذه الشركات قد أسهمت بشكل مباشر في بناء البنية التحتية لهذا التحول".وأشار إلى أن "الإصلاحات الجارية في النظام المصرفي تهدف إلى ترسيخ الحوكمة وتعزيز أسس الاقتصاد الرقمي في البلاد".