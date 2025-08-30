أسعار الذهب ترتفع في بغداد

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 في أسواق الجملة بشارع النهر 700 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 696 ألف دينار. ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي، حيث كان سعر البيع 686 ألف دينار.أما سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21، فقد وصل إلى 670 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 666 ألف دينار.*أسعار الذهب في محلات الصاغةتتراوح أسعار بيع الذهب في محلات الصاغة ببغداد بين: