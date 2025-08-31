منتدى بغداد الدولي للطاقة: العراق يتجه لإطلاق "منصة مستدامة"

وقال المدير التنفيذي للمنتدى أحمد الوندي، إن "هذا المنتدى الذي يعقد للمرة الأولى في الذي يعد ثاني أكبر منتج في منظمة (أوبك)، وأحد مؤسسيها، كما أن صادرات العراق تعادل أكثر من 8 بالمئة من الاستهلاك العالمي للطاقة، يعد منصة مهمة في إطار العالم الطاقوي والنفط"، مستدركاً: "إلا أن الأحداث والأوضاع السابقة التي مر بها العراق، لم تسمح له بأن يكون مبادرا لتأسيس منصته المستدامة ليعرض بها رسالته الخاصة ورؤاه".وأضاف الوندي، أن "السنوات الأخيرة منحت فسحة من الاستقرار وإمكانية الوصول لهكذا منصة، بدعم واضح وقوي من رئيس "، مشيراً إلى أنه "توجد رؤية للشروع بتأسيس (المنصة المستدامة) الأولى للعراق في إطار الطاقة، ليبعث من خلالها الرسائل التي تتوافق مع رؤى (أوبك)، أسوة بباقي الدول الأعضاء، كمنصة (أرامكو) في ، و(KPC) في و(أدنوك) في الإمارات العربية المتحدة".وبيّن، أنه "من خلال هذه المنصة ستكون للعراق رؤية خاصة بشأن الوقود الأحفوري والتحول نحو الطاقة النظيفة"، موضحاً أن "المنتدى سيشهد مناقشة هذه المواضيع على مستوى عال من الحضور، ممثلاً برئيس الوزراء وأمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، وباقي الوزراء العرب والأجانب المعنيين بهذا الشأن".وأكد الوندي، أن "هذا المنتدى الرسمي الأول للدولة، سيكون برعاية (سومو)"، منبهاً إلى أن "المنتدى سيعقد سنوياً وبنفس التوقيت في العراق، ويسجل في المحافل الدولية، إذ يلتقي فيه أصحاب الاختصاص في عالم الطاقة لمناقشة آخر المستجدات والتحديات والفرص - ليس في العراق فحسب - بل في العالم بأكمله".وأوضح، أن "المنتدى سيكون على مدى يومين، وسيشهد اليوم الأول عقد جلسة لوزراء الطاقة في المنطقة بحضور العراقي ، والثانية ستكون لرؤساء أو ممثلي الشركات النفطية العالمية التنفيذية في العراق أو ممثليها ورؤسائها الأصليين".وأشار الوندي، إلى أنه "في اليوم الثاني ستعقد جلسة مخصصة لاستعراض لمنظمة (أوبك)، وستكون تفاعلية برئاسة رئيس قسم الطاقة في المنظمة، وجلسة خاصة لوزير الطاقة والمدير التنفيذي لشركة (توتال) العالمية، فضلاً عن منصة خاصة لوكالات الطاقة والاقتصاد المعنية بالعرض والطلب وقراءة أسعار النفط، وجلسة خاصة بالغاز من قبل الشركات الكبيرة المعنية والمختصة بهذا الشأن، وممثل من منظمة البلدان المصدرة للغاز".