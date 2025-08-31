تكلفة الاقتراض في بريطانيا تقفز لأعلى مستوياتها منذ 27 عاماً

صعد العائد أو سعر الفائدة على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً بمقدار ثماني نقاط أساس (0.08 نقطة مئوية) ليصل إلى 5.62%، وبذلك اقتربت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل من الذروة المسجلة في أبريل نيسان عند 5.66%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998.وشهدت تكاليف الاقتراض البريطانية ارتفاعاً حاداً في الأشهر الأخيرة، ما رفع تكلفة خدمة الدين الحكومي إلى أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً أي ما يقارب 10% من الميزانية العامة.من المتوقع أن تواجه راشيل ريفس عجزاً يتراوح بين 20 و40 مليار جنيه إسترليني عند تقديمها ميزانية الخريف، وللحفاظ على قواعدها المالية والإبقاء على هامش أمان بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني وفقاً للخطط الحالية، سيتعين عليها تدبير ما بين 30 و50 مليار جنيه عبر إضافية أو خفض في الإنفاق أو زيادة في الاقتراض.