قائمة بأسعار صرف الدولار في بورصات العراق

تنشر ، قائمة بأسعار صرف الدولار أمام الدينار، في بورصات ، اليوم الاثنين، حيث تستمر الأسعار بالتذبذب البسيط منذ أيام.





وجاءت قائمة الأسعار كالاتي:



:

سعر البيع: 143,000

سعر الشراء: 142,550

:

سعر البيع: 142,500

سعر الشراء: 142,250

:

سعر البيع: 142,750

سعر الشراء: 142,500

