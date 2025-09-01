Alsumaria Tv
"أسيد" ينعى شقيقه أبو عبيدة
المزيد
قائمة بأسعار صرف الدولار في بورصات العراق

اقتصاد

2025-09-01 | 04:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قائمة بأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
1,014 شوهد

السومرية نيوز-اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، قائمة بأسعار صرف الدولار أمام الدينار، في بورصات العراق، اليوم الاثنين، حيث تستمر الأسعار بالتذبذب البسيط منذ أيام.



وجاءت قائمة الأسعار كالاتي:

بغداد:
سعر البيع: 143,000
سعر الشراء: 142,550
أربيل:
سعر البيع: 142,500
سعر الشراء: 142,250
البصرة:
سعر البيع: 142,750
سعر الشراء: 142,500
Alsumaria Tv
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-01
Play
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-01
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
Play
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
من الأخير
Play
من الأخير
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
Play
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-31
Play
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-31
Play
العراق في دقيقة 31-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-31
Live Talk
Play
Live Talk
‏ كيف تساهم الفتيات في تغيير ملامح التكنولوجيا الحديثة؟ - Live Talk - الحلقة ١٠٦ | 2025
10:30 | 2025-08-31
Play
‏ كيف تساهم الفتيات في تغيير ملامح التكنولوجيا الحديثة؟ - Live Talk - الحلقة ١٠٦ | 2025
10:30 | 2025-08-31
عشرين
Play
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
Play
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
Biotic
Play
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Play
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
Play
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
Play
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
Play
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29

