الدولار في بغداد.. انخفاض طفيف بأسعار الصرف

انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، في وأربيل مع إغلاق البورصة اليوم الاثنين.



سعر البيع: 143,500 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 141,500 ديناراً مقابل 100 دولار.



:

سعر البيع: 142,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 142,100 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 143,500 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 141,500 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر البيع: 142,250 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 142,100 ديناراً مقابل 100 دولار.