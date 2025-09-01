ارتفاع كبير بأسعار الذهب في العراق

ويمثل هذا السعر زيادة تقدر بـ 1200 دينار مقارنة بتعاملات اليوم السابق، ويعزى ارتفاع الطلب على هذا العيار تحديدًا إلى توازنه المثالي بين الجمال، المتانة، وسهولة إعادة البيع، مما يجعله الخيار المفضل لدى الكثيرين في .ويشكل سعر سبيكة الذهب ذات وزن 1 كيلوغرام من عيار 24 محور اهتمام كبير لدى المستثمرين والتجار في السوق العراقية, وفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ سعر هذه السبيكة:146,608,589,96 دينار عراقي,ما يعادل 112,184,88 دولار أمريكي,ويعكس هذا السعر توجهًا متزايدًا بين العراقيين نحو شراء السبائك كاستثمار طويل الأجل,وتأثرت أسعار الذهب في العراق بشكل كبير بالتحركات في الأسواق العالمية، فقد سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0,8% لتصل إلى 3475,72 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ 23 نيسان الماضي.كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية لتسليم شهر كانون الثاني بنسبة 0,9% لتصل إلى 3546,10 دولارًا للأوقية، هذا الارتفاع العالمي يعزى بشكل أساسي إلى التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الأمريكي، مما يعزز جاذبية الذهب مقارنة بالأصول الأخرى.