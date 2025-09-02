أسعار الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء

– اقتصادي

شهدت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، استقرارا في تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر البيع: 143.500 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 141.500 ديناراً مقابل 100 دولار.

