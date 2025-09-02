ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي في وأربيل مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الثلاثاء.



سعر البيع: 143,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 141,750 ديناراً مقابل 100 دولار.



سعر البيع: 142,500 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 142,400 ديناراً مقابل 100 دولار.

