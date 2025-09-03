تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم



ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي اليوم الاربعاء، في بورصتي الكفاح والحارثية.





سعر البيع 143750 ديناراً مقابل 100 دولار.



سعر الشراء 141750 دينار مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.