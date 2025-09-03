ارتفاع مستمر لأسعار الذهب في العراق اليوم



ـ اقتصاد



ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة ، اليوم الاربعاء.





وشهدت أسعار الذهب في محال الصاغة الخليجي بين 720 و730 ألف دينار.



اما أسعار الذهب العراقي فقدت تراوحت بين 700 و710 ألف دينار للمثقال.



وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالى الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر أيلول.