تراجع صادرات الذهب الإماراتية إلى العراق بنسبة 53%

وبالمقابل، سجلت صادرات الإمارات من الأجهزة الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 24% لتصل إلى 1.6 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 27% لتبلغ 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.كما شهدت صادرات الأجهزة الميكانيكية والكهربائية زيادة بنسبة 12% لتصل إلى 591 مليون دولار.ووفق ، تشكل فئات السلع الأربع المذكورة نحو 81% من إجمالي صادرات الإمارات إلى ، والتي بلغت 7.5 مليار دولار في الربع الأول من 2025، مسجلة انخفاضاً بنسبة 23% مقارنة مع 9.8 مليار دولار في نفس الفترة من 2024.