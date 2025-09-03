الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية

ارتفعت أسعار الدولار في أسواق واربيل، مساء اليوم الاربعاء، مع اغلاق البورصة.



سعر البيع: 144000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 142000 دينار مقابل 100 دولار





سعر البيع: 142850 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 142750 ديناراً مقابل 100 دولار

