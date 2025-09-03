الرافدين يطلق الدفعة التاسعة من قروض مبادرة الريادة والتميز

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تم إطلاق الدفعة التاسعة من قروض مبادرة الريادة والتميز، متضمنةً (78) قيداً بتمويل قدره مليار دينار عراقي، ليصل إجمالي ما مُوِّل حتى الآن إلى (1,655) مشروعاً ريادياً ضمن لعام 2025، وبقيمة كلية بلغت (21,941,000,000) دينار عراقي".وأكد للمصرف الفتلاوي أن "هذه الدفعة تمثل خطوة جديدة في مسيرة متواصلة لدعم الأفكار المبدعة والمشاريع المنتجة، وفتح مسارات حقيقية للنمو الاقتصادي، عبر تمكين الشباب ورواد الأعمال من دخول السوق بثقة وقوة".وأشار إلى أن "مبادرة الريادة والتميز لا تقتصر على توفير التمويل فحسب، بل تسعى إلى إحداث حراك اقتصادي مستدام، يخلق فرص عمل حقيقية، ويحد من البطالة، ويطور بيئة الأعمال في "، مؤكداً "التزام المصرف بمواصلة دوره كشريك استراتيجي للبنك المركزي العراقي، من خلال إجراءات ميسرة وشفافة تضمن وصول الدعم إلى المستفيدين بسرعة وموثوقية".