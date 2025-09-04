رواتب المتقاعدين قد تتأخر حتى الأسبوع المقبل.. ما هي الأسباب المتوقعة؟

وكشفت تقارير ومصادر، عن احتمالية تأجيل رواتب المتقاعدين الى اشعار اخر وحتى مطلع الأسبوع المقبل، بعد ان تأخر صرفها 4 أيام حتى الان من موعدها الحقيقي المحدد بالاول من كل شهر.من جانب اخر، تقول مصادر أخرى ان رواتب المتقاعدين تأخرت هذا الشهر لاسباب فنية تتعلق بانظمة التحويلات المصرفية، والامر لا يتعلق بتوفر السيولة المالية.لكن في الحقيقة، إن هذا السبب "يأكل بعضه"، فعند الحديث عن تأخر التحويلات المصرفية، فهذا يعني عدم وجود سيولة مالية، لذلك تضطر انتظار استلام التحويلات المالية لمبيعات النفط من المصارف الامريكية، وهو ذات السبب الذي أكدته وزارة المالية في الشهر الماضي عند تأخر صرف رواتب المتقاعدين حتى الرابع من شهر اب.وذهب مراقبون الى مساحة ابعد بتأخر صرف رواتب المتقاعدين، حيث اكدوا ان تأخر التحويلات أموال النفط من الى والي تسبب بتاخر صرف رواتب المتقاعدين، يكشف عن عمليات تضييق ومراقبة وتشديد على أبواب صرف هذه الأموال قبل تحويلها.