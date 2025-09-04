ارقام مثيرة.. العراق بمرتبة متقدمة عالميا باستخدام "العملات المشفرة"

وجاءت النسخة السادسة من المؤشر العالمي لتبني العملات المشفرة، لتكشف عن حجم انتشار استخدام العملات المشفرة الالكترونية على مستوى القاعدة الشعبية، والذي يتكون من 4 مؤشرات فرعية ويصنف 151 دولة، ويمنح الرقم النهائي بين 1 و 0، وكلما اقتربت نقاط الدولة من الرقم 1 كانت الأعلى تصنيفا بتبني العملات المشفرة.وجاء بالمرتبة 44 عالميا من اصل 151 دولة، ما يجعله ضمن الثلث الأول عالميا باستخدام العملات المشفرة، وحقق نقاط بلغت 0.05، متفوقا على وعمان والكويت والامارات، وقطر، والبحرين، لكن واليمن والأردن تفوقت على العراق.وتشير البيانات الى ان منطقة والمحيط كانت اسرع المناطق نموًا في نشاط العملات المشفرة على سلاسل التوريد، محققةً زيادةً في القيمة المُستلمة بنسبة 69% على أساس سنوي، خلال الـ12 شهرا الأخيرة، وارتفع إجمالي حجم معاملات العملات المشفرة في منطقة من 1.4 تريليون دولار أمريكي إلى 2.36 تريليون دولار أمريكي.