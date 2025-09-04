الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
فيليب موريس للخدمات الإدارية تعلن عن تعيين ريتشا روستاجي بمنصب المدير التنفيذي لمنطقة الخليج الأدنى والعراق
اقتصاد
2025-09-04 | 06:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
أعلنت شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الأوسط) المحدودة،
المكتب الإقليمي
لشركة فيليب موريس إنترناشونال، عن تعيين ريتشا روستاجي بمنصب المدير التنفيذي لمنطقة
الخليج
الأدنى والعراق.
وتُعد ريتشا قيادية بارزة تتمتع بخبرة طويلة تزيد عن 15 عاماً في مجالات التسويق وإدارة العمليات التجارية والتحول الرقمي. ومنذ انضمامها إلى شركة فيليب موريس إنترناشونال عام 2009، تولّت عدة مناصب رئيسية في
سويسرا
والشرق الأوسط، من بينها مديرة قسم المنتجات القابلة للاحتراق، ومديرة الاستراتيجية التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والأسواق الحرة.
تعليقًا على هذا
التعيين
، قال أنجيه دابروفسكي، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة فيليب موريس إنترناشونال: "لقد أدت ريتشا دوراً محورياً في دفع عملية تحول شركة فيليب موريس إنترناشونال في المنطقة، حيث جلبت معها خبرة واسعة وسجلاً حافلاً بالنجاحات في تحقيق النمو والابتكار عبر العديد من الأسواق. وساهمت بشكل أساسي في إطلاق جهاز IQOS في دول
مجلس التعاون الخليجي
منذ عام 2019، وهو ما شكّل أول منتج خالٍ من الدخان تقدمه فيليب موريس إنترناشونال في
دولة الإمارات العربية المتحدة
، ليمنح المدخنين البالغين بديلاً أقل ضرراً من الاستمرار في التدخين. وبفضل خبرتها في تطوير استراتيجيات دخول الأسواق وتنفيذ مبادرات مؤثرة موجهة للمستهلكين، سواء هنا في الشرق الأوسط أو خارجه، فإننا على ثقة بقدرتها على قيادة المرحلة التالية من الابتكار والنمو في منطقة
الخليج
الأدنى والعراق".
ومن جهتها، قالت ريتشا روستاجي: "يُسعدني تولي هذا الدور القيادي، وأتطلع إلى البناء على النجاحات التي حققتها شركة فيليب موريس في تسريع الوصول إلى مستقبل خالٍ من الدخان في المنطقة. ومع وجود أكثر من 9 ملايين مدخن في الشرق الأوسط، من الضروري أن يحصل أولئك الذين لم يقلعوا عن التدخين على بدائل خالية من الدخان، مدعومة بالأدلة العلمية والمعلومات الدقيقة. ومع ما نشهده من نمو وفرص في منطقة الخليج الأدنى والعراق، يتضح جلياً أن هذه الأسواق ستلعب دوراً محورياً في تسريع التحول العالمي نحو مستقبل خالٍ من الدخان بما يعود بالنفع على المجتمع".
الجدير بالذكر أنه منذ عام 2008، استثمرت شركة فيليب موريس إنترناشونال أكثر من 14 مليار دولار أمريكي في تطوير وتسويق منتجات مبتكرة خالية من الدخان، مُثبتة علمياً للبالغين الذين سيستمرون بالتدخين، بهدف إنهاء بيع السجائر كلياً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
