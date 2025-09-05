الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
صادرات العراق من النفط ترتفع 75 ألف برميل يوميًا في آب الماضي
اقتصاد
2025-09-05 | 04:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
175 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
ارتفعت صادرات
العراق
من النفط الخام خلال شهر أغسطس/آب الماضي، بمقدار 75 ألف برميل يوميًا، على أساس شهري، وهو الصعود المسجل للشهر الثالث على التوالي.
وتوضح بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أن صادرات النفط العراقي المنقول بحرًا ارتفعت إلى 3.457 مليون برميل يوميًا خلال شهر أغسطس/آب 2025، مقابل 3.382 مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز السابق له.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت -أيضًا- صادرات الخام العراقي بمقدار يتجاوز 63 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمعدل صادرات الشهر نفسه من العام الماضي، البالغ 3.394 مليون برميل يوميًا.
ورغم الارتفاع في آخر 3 أشهر، انخفض متوسط صادرات
العراق
من الخام المنقول بحرًا إلى 3.34 مليون برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/آب 2025، مقابل 3.45 مليونًا في المدة نفسها من العام الماضي.
أداء صادرات العراق من النفط شهريًا
سجلت صادرات العراق من النفط الخام المنقول بحرًا خلال شهر أغسطس/آب الماضي ثاني أعلى مستوى منذ بداية العام الجاري، وفقًا للأرقام التالية:
يناير/كانون الثاني: 3.299 مليون برميل يوميًا.
فبراير/شباط: 3.485 مليون برميل يوميًا.
مارس/آذار: 3.280 مليون برميل يوميًا.
أبريل/نيسان: 3.319 مليون برميل يوميًا.
مايو/أيار: 3.207 مليون برميل يوميًا.
يونيو/حزيران: 3.331 مليون برميل يوميًا.
يوليو/تموز: 3.382 مليون برميل يوميًا.
أغسطس/آب: 3.457 مليون برميل يوميًا.
توضح الأرقام السابقة أن صادرات العراق من النفط الخام في أغسطس/آب سجلت ثاني أعلى زيادة على أساس سنوي، منذ بداية العام، بمقدار يتجاوز 63 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمعدل صادرات الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 3.394 مليون برميل يوميًا.
وكانت صادرات العراق من النفط المنقول بحرًا قد زادت في شهر فبراير/شباط الماضي بمقدار سنوي بلغ 132 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى معدل زيادة منذ بداية العام، عند المقارنة بمستوى صادرات الشهر المقابل من العام الماضي، البالغ 3.354 مليون برميل يوميًا.
بينما سجل شهر مايو/أيار أعلى معدل تراجع على أساس سنوي منذ بداية العام بلغ 357 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمستوى صادرات الشهر نفسه من العام الماضي عند 3.563 مليون برميل يوميًا.
يُذكَر أن 8 دول من تحالف أوبك+، منها العراق، قد قررت إعادة كميات التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا إلى السوق، منذ أبريل/نيسان الماضي، إذ تقرر رفع سقف الإنتاج تدريجيًا، ليصل إلى 547 ألف برميل يوميًا سبتمبر/أيلول 2025، الذي ينتهي معه التخلص من التخفيضات.
أكبر الدول المستوردة للنفط العراقي
بقيادة
الصين
، واصلت
الدول الآسيوية
حصولها على معظم شحنات صادرات العراق من النفط الخام المنقولة بحرًا خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وفقًا للتالي:
الصين: 1.43 مليون برميل يوميًا.
الهند: 958 ألف برميل يوميًا.
كوريا الجنوبية
: 226 ألف برميل يوميًا.
وقفزت واردات الصين من النفط العراقي خلال شهر أغسطس/آب الماضي بمقدار شهري 331 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمعدل صادرات شهر يوليو/تموز السابق له، البالغ 1.099 مليون برميل يوميًا.
كما ارتفعت واردات الهند من الخام العراقي في الشهر الماضي بمقدار شهري يتجاوز 209 آلاف برميل يوميًا، عند المقارنة بشهر يوليو/تموز المسجل 749 ألف برميل يوميًا.
وفي السياق ذاته، صدّرت
بغداد
شحنات من النفط غير معلومة الوجهة خلال شهر أغسطس/آب الماضي، بكمية 271 ألف برميل يوميًا، مع تقديرات أن يذهب معظمها إلى
بكين
، بعد تحديث البيانات الحالية.
وعلى النقيض، تراجعت صادرات العراق من النفط إلى
كوريا
الجنوبية خلال أغسطس/آب الماضي بمقدار شهري 219 ألف برميل يوميًا، عند المقارنة بصادرات الشهر السابق له، البالغة فيه 445 ألف برميل يوميًا.
وقفزت واردات
الولايات المتحدة
من النفط العراقي خلال الشهر الماضي إلى 159 ألف برميل يوميًا، مقابل أكثر من 96 ألفًا في شهر يوليو/تموز السابق له، بمقدار زيادة 63 ألف برميل يوميًا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
نفط
العراق
الولايات المتحدة
كوريا الجنوبية
الدول الآسيوية
السومرية نيوز
النفط العراق
سومرية نيوز
نفط العراق
السومرية
+A
-A
