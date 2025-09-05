خبر سار.. إطلاق رواتب المتقاعدين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " في باشرت إجراءات تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول الجاري".وأضافت ان "هيأة التقاعد الوطنية ومصرفا والرشيد باشروا برفع الرواتب عبر بطاقات الدفع الإلكتروني".ودعت الوزارة "المتقاعدين الذين تصلهم رسائل نصية إلى مراجعة فروع المصارف أو منافذ الصرف الآلي في والمحافظات لاستلام رواتبهم".