الرشيد يطلق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول

وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تم رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيلول.ودعا المصرف بحسب البيان، " كافة المستفيدين مراجعة فروع المصرف ومراكز الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية".وكانت قد أعلنت في وقت سابق عن رفع رواتب المتقاعدين لشهر أيلول بعد الخلل الفني الذي اخر صرف الرواتب لهذا الشهر.