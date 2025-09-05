ارتفاع جديد بأسعار الذهب في العراق اليوم

وصعدت أسعار الذهب عالميًا، وسط توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، ما يضع النفيس على مسار أفضل أداء أسبوعي له منذ ثلاثة أشهر.وتتنوع أنواع قيراط الذهب ويعتبر 21 قيراطًا الأكثر شيوعًا حيث يحتوي على 91.6% من ، ما يجعله خيارًا مفضلاً للجمهور بفضل توازنه بين المتانة والجمال، وإليك سعر الذهب اليوم في للمثقال الواحد وفقًا لموقع"gold-price".سعر غرام الذهب في العراق اليوم عيار 24سجل سعر غرام الذهب في العراق اليوم عيار 24 نحو 149400 دينار عراقي (114.23 دولار).سعر غرام الذهب في العراق اليوم عيار 22بلغ سعر غرام الذهب اليوم في العراق عيار 22 نحو 137000 دينار عراقي (104.71 دولار).سعر الذهب في العراق اليوم عيار 18وسجل سعر الذهب في العراق اليوم عيار 18 نحو 112100 دينار عراقي (85.67 دولار).سعر أوقية الذهب في العراق اليومبلغ سعر أوقية الذهب في العراق اليوم نحو 4647800 دينار عراقي (3552.99 دولار).