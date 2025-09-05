الذهب يصل لمستوى تأريخي

عند الساعة 16:36 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.5% ليصل إلى 3,596.01 دولار للأونصة، بعدما لامس ذروة تاريخية عند 3,599.89 دولار. ويتجه النفيس إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ نحو أربعة أشهر. أما عقود الذهب الأميركية تسليم فقد صعدت 1.3% إلى 3,651.90 دولار.منذ بداية العام، قفز الذهب بنسبة 37% بعد مكاسب بلغت 27% في 2024، مدعوماً بضعف الدولار الأميركي، ومشتريات البنوك المركزية، وتيسير السياسات النقدية، إضافة إلى حالة الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية.ارتفع سعر الفضة الفورية 0.9% إلى 41.02 دولار للأونصة، متجهاً نحو ثالث أسبوع متتالٍ من المكاسب. كما صعد البلاتين 0.6% إلى 1,379.45 دولار، فيما تراجع البلاديوم 1.8% إلى 1,106.86 دولار.