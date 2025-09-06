مقترح لحل الاختناقات المالية في العراق

وقال المرسومي في منشور عبر حسابه على منصة " "، وتابعته ، "وفقاً لمصادر من (أوبك)، بلغت صادرات من النفط الخام في شهر آب الماضي 3.458 مليون برميل يومياً، صدرت كلها جنوباً عبر البحر، وبذلك يقترب العراق من طاقته التصديرية القصوى التي تبلغ 3.5 مليون برميل يومياً".وأضاف "في ضوء الزيادة المتوقعة في حصة العراق الإنتاجية في الشهور القادمة، فأن الضرورة تقتضي السرعة في حل الإشكالات النفطية بين المركز والإقليم (إقليم كردستان)، والتفاهم مع لإعادة ضخ النفط من خط جيهان لكي يستطيع العراق من خلاله أن يصدر نفط الإقليم وكركوك وبنحو نصف مليون برميل يومياً، ستسهم في حل الاختناقات المالية التي يعاني منها العراق حالياً".وتتواصل المباحثات والتنسيقات بين وبغداد، لاستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي عقب توقفه منذ أكثر من سنتين على أثر قرار دولي صادر من استناداً إلى شكوى رسمية قدمتها ضد حكومة .