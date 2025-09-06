منظمة أوبك: بغداد أدت دورا محوريا في تحقيق التوازن بسوق النفط

وقال الغيص في كلمة له خلال انطلاق اعمال الدولي للطاقة تابعتها ، ان " سيبقى محوراً حيوياً بمنظومة الطاقة ونجدد التزامنا نحو مستقبل مستدام".وتابع، ان "شرف عظيم لي أن أمثل في مهد الحضارات قلب المنطقة النابض "، مشيرا الى ان " بغداد أدت دورا محوريا بتحقيق التوازن بسوق النفط العالمية".