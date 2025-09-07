ترقب لاجتماع أوبك+ اليوم.. مصادر تكشف عن الزيادة المتوقعة للانتاج

ونقلت رويترز عن مصدرين في التحالف، انه من المرجح أن ترفع دول المجموعة أوبك+ الثمانية إنتاجها النفطي في اجتماعها الأحد لكن من المحتمل أن تضيف كميات أقل من النفط اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بالأشهر السابقة وسط توقعات بتباطؤ الطلب العالمي.وقال مصدر في أوبك+ إن الدول ربما ترفع الإنتاج بمقدار 135 ألف برميل يومياً في أكتوبر/ تشرين الأول في حين قال مصدر آخر إن الزيادة في الشهر المقبل ربما تتراوح بين 200 ألف و350 ألف برميل يومياً.