اكثر من 3.5 مليون برميل نفط عراقي الى الأردن خلال 2024

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الاحد، استيراد اكثر من 3.5 مليون برميل من النفط العراقي خلال العام الماضي 2024، فيما تمثل هذه الكمية ما معدله اكثر من 9 الاف و800 برميل يوميًا، فيما تنص الاتفاقية على 10 الاف برميل يوميا.





وقالت الوزارة في احصائيات نشرتها وسائل اعلام اردنية وتابعتها ، ان "إجمالي كميات النفط الخام العراقي المورد للمملكة خلال العام الماضي 2024 بلغ حوالي 3.578 مليون برميل".وبينت ان "الكميات هذه نقلت بواسطة 14027 صهريجا، وتشكل هذه الكميات نحو 7 بالمئة من حاجة السوق ".