ممثل العراق في "أوبك": أسعار النفط مستقرة والوقود الأحفوري سيبقى المصدر الأساسي للطاقة

وقال ، في جلسة حوارية خلال الدولي للطاقة، إن "أسعار النفط ستكون مستقرة، وهناك مؤشرات على أن النفط الخام أثبت خلال السنوات الماضية أنه غير عرضة لتقلبات حادة"، مبيناً أن "سياسة " " في تعديل الإنتاج ستبقى متقلبة لتلبية الطلب العالمي عليه".وأوضح، أن "استقرار السوق يعود إلى العولمة، كما أن مصافي التكرير الأساسية أسهمت في استقرار الأسعار، إلا أن السوق قد تتقلب في أي وقت إذا ما ظهرت مشكلات دولية مثل الحروب وغيرها".وأضاف، أن "الاقتصادات الناشئة والدول النامية تقود النمو في الطلب على المدى الطويل، وهو ما يعد أحد عوامل استقرار سوق النفط، حيث تسهم هذه العوامل في تحقيق التوازن"، مؤكداً أن "الوقود الأحفوري سيبقى مصدراً أساسياً للطاقة لعدة عقود قادمة".وأشار إلى، أن " هو أحد المؤسسين في منظمة "أوبك"، ووجوده ضمن المنظمة يعزز من قوته"، لافتا الى "أننا سنحافظ على العلاقة القوية مع "أوبك"، ونكون أكثر فاعلية".وانطلقت، يوم أمس السبت، في فعاليات بغداد الدولي للطاقة 2025، بحضور ، .