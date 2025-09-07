الصفحة الرئيسية
صدور أوامر قبض بحق مهندسين وضابط بعد حادث مجسر كربلاء
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
ممثل العراق في "أوبك": أسعار النفط مستقرة والوقود الأحفوري سيبقى المصدر الأساسي للطاقة
اقتصاد
2025-09-07 | 06:45
84 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أكد ممثل
العراق
لدى منظمة "أوبك"، في
شركة تسويق النفط
(سومو)،
محمد عدنان
النجار
، اليوم الأحد، استقرار أسعار النفط في السوق العالمية، وفيما بين أن مصافي التكرير الأساسية أسهمت في استقرار أسعار النفط، أشار الى أن الوقود الأحفوري هو مصدر الطاقة الأساسي للعقود القادمة.
وقال
النجار
، في جلسة حوارية خلال
منتدى بغداد
الدولي للطاقة، إن "أسعار النفط ستكون مستقرة، وهناك مؤشرات على أن النفط الخام أثبت خلال السنوات الماضية أنه غير عرضة لتقلبات حادة"، مبيناً أن "سياسة "
أوبك
" في تعديل الإنتاج ستبقى متقلبة لتلبية الطلب العالمي عليه".
وأوضح، أن "استقرار السوق يعود إلى العولمة، كما أن مصافي التكرير الأساسية أسهمت في استقرار الأسعار، إلا أن السوق قد تتقلب في أي وقت إذا ما ظهرت مشكلات دولية مثل الحروب وغيرها".
وأضاف، أن "الاقتصادات الناشئة والدول النامية تقود النمو في الطلب على المدى الطويل، وهو ما يعد أحد عوامل استقرار سوق النفط، حيث تسهم هذه العوامل في تحقيق التوازن"، مؤكداً أن "الوقود الأحفوري سيبقى مصدراً أساسياً للطاقة لعدة عقود قادمة".
وأشار إلى، أن "
العراق
هو أحد المؤسسين في منظمة "أوبك"، ووجوده ضمن المنظمة يعزز من قوته"، لافتا الى "أننا سنحافظ على العلاقة القوية مع "أوبك"، ونكون أكثر فاعلية".
وانطلقت، يوم أمس السبت، في
بغداد
فعاليات
منتدى
بغداد الدولي للطاقة 2025، بحضور
رئيس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
